Начались съемки сериала Юрия Быкова «Лихие»

Знаменитый российский режиссер Юрий Быков («Сторож», «Завод», «Дурак», «Майор») приступил к съемкам своего следующего проекта — масштабной многосерийной криминальной драмы «Лихие». Производство курируют онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

В центре повествования — Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей. Главный герой содержит в тайге пасеку и воспитывает там старшего сына Женьку. С наступлением девяностых он разоряется, из-за чего вместе с семьей мужчине приходится уехать в город. В этот период в Хабаровске происходит дележка сфер влияния, в результате которой вся власть переходит к ОПГ «Общак». Устроившись на работу водителем к Юре Крабу, Павел быстро оказывается в эпицентре суровых бандитских разборок. Вскоре он поднимается по карьерной лестнице и вдохновляет взрослеющего сына пойти по его стопам. Так родственники становятся главной парой киллеров Дальнего Востока и однажды ввязываются в местную криминальную войну.

Ниже приведена цитата Быкова, заявившего, что в его шоу будет шестнадцать эпизодов:

«Получится ли эта картина? Я думаю, что получится. Дистанция очень длинная — 16 серий. Если мы сохраним на съемках семейную атмосферу, человеческие отношения — это будет самое главное достижение. Потому что наш сериал о том, что разрушает человеческие отношения — о насилии, гордыне, невнимании к другому человеку. Даже если ты кого-то любишь — этого недостаточно. Нужно быть внимательным и добрым по отношению к твоему ближнему. Надеюсь, мы все пронесем это до конца съемок».

Главные роли сыграют Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Савелий Кудряшов и другие. Сценарий написал Олег Маловичко («Метод», «Союз Спасения», «Спутник»).

Премьера сериала состоится на Okko в 2025 году.