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Киноафиша Сериалы Хочу укусить
Хочу укусить (2022 - 2022) Kissable Lips
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Viki
Продолжительность 2 часа 0 минут
О чем сериал

Корейский драматический сериал «Хочу укусить» – это история о студенческом романе между вампиром по имени Ким Джун Хо и человеком с чистой кровью Мин Хёном. Джун Хо знает, что его дни практически сочтены. Чтобы продлить свою жизнь, ему нужно пить чистую кровь и таким образом превратиться в человека. Пребывая в поисках чистокровного человека, он встречает Мин Хёна. Но другой вампир по имени Хэ Су, который знает о прошлом Джун Хо, встает у него на пути. Он провоцирует конфликт между ним и Мин Хёном.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мун Джи-ху
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хочу укусить - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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