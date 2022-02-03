Корейский драматический сериал «Хочу укусить» – это история о студенческом романе между вампиром по имени Ким Джун Хо и человеком с чистой кровью Мин Хёном. Джун Хо знает, что его дни практически сочтены. Чтобы продлить свою жизнь, ему нужно пить чистую кровь и таким образом превратиться в человека. Пребывая в поисках чистокровного человека, он встречает Мин Хёна. Но другой вампир по имени Хэ Су, который знает о прошлом Джун Хо, встает у него на пути. Он провоцирует конфликт между ним и Мин Хёном.