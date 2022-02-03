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Хочу укусить 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хочу укусить
Киноафиша Сериалы Хочу укусить Сезоны Сезон 1

Kissable Lips
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хочу укусить»

В 1 сезоне сериала «Хочу укусить» в центре событий оказывается 500-летний вампир по имени Ким Джун Хо, который хочет стать человеком, чтобы спастись от верной гибели. Он мечтает жить простой жизнью и встретить смерть в подобающем возрасте. Для этого ему нужна чистая человеческая кровь. Джун Хо знакомится с Чхве Мин Хеном, который оказывается подходящей кандидатурой. Джун Хо всеми силами пытается приблизиться к этому парню, но чем ближе они начинают общаться, тем больше сердце Джун Хо наполняется странными чувствами. Однако главного героя беспокоит один вопрос – что случится, если Мин Хён узнает, кто он на самом деле?..

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хочу укусить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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