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Проклятье 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Проклятье
Киноафиша Сериалы Проклятье Сезоны Сезон 1

The Curse
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятье»

В 1 сезоне сериала «Проклятье» банда мелких мошенников случайным образом оказалась втянута в крупнейшее за всю историю похищение золота. Действие происходит в Лондоне 80-х годов. Все начинается с того, что Сидни устраивается работать на склад, который почти никак не охраняется. Он сообщает своим подельникам, что мог бы без труда впустить туда ребят. Герои, одержимые жаждой наживы и желанием добыть пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, соглашаются на опасную авантюру. Никто из них даже не догадывается, каковы будут последствия преступления. Аферистов ожидает опасное и увлекательное приключение.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Проклятье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не могли бы вы? Would You?
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2022
Веди себя нормально Act Normal
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2022
Страх The Fear
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2022
Обезьяна и кошка The Monkey and the Cat
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2022
Миллионеры Millionaires
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2022
Где-то за радугой Somewhere Over the Rainbow
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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