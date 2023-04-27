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Проклятье 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Проклятье
Киноафиша Сериалы Проклятье Сезоны Сезон 2

The Curse
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Проклятье»

Во 2 сезоне сериала «Проклятье» события разворачиваются через полтора года после драматического побега из аэропорта, ареста и драматического завершения первой части истории. На дворе 1985 год. Альберт, Таш и Сидни укрываются от полиции на солнечном побережье Коста-дель-Соль, которое из-за повышенного уровня преступности получает название Коста-дель-Криминал. Здесь спасаются от властей всевозможные преступники, которых делает неприкасаемыми для полиции отсутствие соглашения между британским и испанским правительствами. Но «идеальный отпуск» быстро превращается в кошмар, когда ребята сталкиваются со старым знакомым.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Проклятье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Коста-дель-Крим Costa del Crime
Сезон 2 Серия 1
27 апреля 2023
Незваные гости Unwelcome Guests
Сезон 2 Серия 2
27 апреля 2023
Все дороги ведут к Пабло All Roads Lead to Pablo
Сезон 2 Серия 3
27 апреля 2023
Убей историю Kill the Story
Сезон 2 Серия 4
27 апреля 2023
Затерянный в море Lost at Sea
Сезон 2 Серия 5
27 апреля 2023
Закат Sundown
Сезон 2 Серия 6
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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