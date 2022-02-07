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Без возврата 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Без возврата
Киноафиша Сериалы Без возврата Сезоны Сезон 1

No Return
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без возврата»

В 1 сезоне сериала «Без возврата» супружеская пара Кэти и Мартин со своим сыном Ноем и дочерью Джессикой отправляются в морское путешествие. Они предвкушают безмятежный отдых на турецком побережье, где смогут вдоволь насладиться солнцем, песчаным пляжем и плаванием, а также провести время вместе. Члены семьи пока не подозревают, как много неприятностей сулят им предстоящие каникулы. Невинное приглашение на пляжную вечеринку обернется для Ноя большими проблемами. Его родителям придется отчаянно сражаться за свободу сына в правовом поле чужой страны. При этом другие туристы не пожелают помочь соотечественникам.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Без возврата» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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