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Бешеные кролики: Вторжение 2013 - 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Бешеные кролики: Вторжение
Киноафиша Сериалы Бешеные кролики: Вторжение Сезоны Сезон 4

Rabbids Invasion 0+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Бешеные кролики: Вторжение»

В 4 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» ушастые герои находят на свалке подводную лодку и решают использовать ее в качестве своего нового домика. Спустя некоторое время зверьки знакомятся с роботом, который называет себя «владельцем» плавательного средства. Безумный Кролик сражается со злоумышленником, а трое его собратьев в балетных пачках падают с лодки. Команда кроликов оказывает противостояние суперзлодею. Кроме того, в этом сезоне кролики глотают слуховой аппарат, носят костюмы заключенных, защищают цыпленка и телепортируются при помощи специального шлема.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Бешеные кролики: Вторжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Безумный кролик и тайна Летающей подводной лодки Mad Rabbid and the Secret of the Flying Submarine
Сезон 4 Серия 1
1 июля 2019
Месть Кролика-крота / Специальное подразделение Кролика / Кролик Элит The Revenge of the Rabbid Mole / Rabbid Special Unit / Rabbid Elit
Сезон 4 Серия 2
1 июля 2019
Кролик как дверная ручка / Кроличий пикник / Обмен кроличьими мозгами Rabbid as a Doorknob/Rabbid Picnic/Rabbid Brain Exchange
Сезон 4 Серия 3
1 июля 2019
Кролик из джунглей / Кролик принцессы / Кролик-тюремщик Rabbid of the Jungle/The Princess Rabbid/Rabbid Jailbirds
Сезон 4 Серия 4
1 июля 2019
Кролик-жокей / Кролик-викинг / Кролик-дорожный воин Rabbid Jockey/Viking Rabbid/ Rabbid Road-warrior
Сезон 4 Серия 5
1 июля 2019
Тропические Кролики / Кролик-дракон / Кролик-боксер Tropical Rabbids/Rabbid Dragon/Boxing Rabbid
Сезон 4 Серия 6
1 июля 2019
Клоуны-кролики / Кролик и судьбоносное барбекю / Нет костюма для кролика Rabbid Clowns / Rabbid and the Barbecue of Doom / No Costume for a Rabbid
Сезон 4 Серия 7
1 июля 2019
Кролик Купупид / Маленький красный кролик в капюшоне / Плюшевый кролик Rabbid Cupid /Little Red Rabbid Hood / Teddy-Rabbid
Сезон 4 Серия 8
1 июля 2019
Кроличий остров / Кролик в маске / Кролик-мушкетер Rabbidsbids Island / The Masked Rabbid / Musketeer Rabbid
Сезон 4 Серия 9
1 июля 2019
Кролики в лабиринте / Пираты-кролики - Часть 1 / Пираты-кролики - Часть 2 Rabbids in the Maze / Rabbid Pirates - Part 1 / Rabbid Pirates - Part 2
Сезон 4 Серия 10
1 июля 2019
Расследование кроликов / Эксфильтрация кроликов / Кролики в беде Rabbid Investigation / Rabbid Exfiltration / Rabbids in Trouble
Сезон 4 Серия 11
1 июля 2019
Кролик-безбилетник / Кролик 000 Против Капитана Ярости / Ночь живых кролики The Rabbid Stowaway / Rabbid 000 Vs. Captain Furious / Night of the Living-Rabbids
Сезон 4 Серия 12
1 июля 2019
Великий побег кролика / Гони, кролик! / Великая погоня за кроликом The Great Rabbid Escape / Drive, Rabbid ! / The Great Rabbid Chase
Сезон 4 Серия 13
1 июля 2019
Капитан Безумец против Чужих / Кролик-призрак / Кролик-грабитель Captain Mad Vs. the Aliens / Ghost Rabbid / Robber Rabbid
Сезон 4 Серия 14
1 июля 2019
Невеста Бва-Кулы / Свадьба Бва-Кулы / Бабочка и кролик The Bride of Bwah-Cula / Bwah-Cula's Wedding / The Bowtie and the Rabbid
Сезон 4 Серия 15
1 июля 2019
Аллергия на кроликов / Ацтекские кролики / Поиски кроликов Rabbid Allergy /Aztec Rabbids / The Rabbid Quest
Сезон 4 Серия 16
1 июля 2019
Поиск кроличьего тотема / Мутация кролика / Битва за трон Search for the Rabbid Totem / Rabbid Mutation / Battle for the Rabbid Throne
Сезон 4 Серия 17
1 июля 2019
Кроличья атака / Кролик из джунглей и армия трех крабов / Кролик-коммандос Rabb-Attack / Jungle Rabbid and the Army of the Three Crabs / Commando Rabbid
Сезон 4 Серия 18
1 июля 2019
Кролики против Адского котенка / Парадокс кролика / Кролик из будущего Rabbids vs the Infernal Kitten/The Rabbid Paradox/The Rabbid from the Future
Сезон 4 Серия 19
1 июля 2019
Санта-Кролик против рождественской индейки / Корова и кролик / Акула-кролик Santa Rabbid Vs. the Christmas Turkey / Cow and Rabbid / Shark Rabbid
Сезон 4 Серия 20
1 июля 2019
Садовый Кролик / Саб внутри кролика / Загадка кролика Garden Rabbid / A Sub Inside the Rabbid / Rabbid Riddle
Сезон 4 Серия 21
1 июля 2019
Кроличья лодка / Кроличий кошачий бизнес / Гладиаторские бои кроликов The Rabbid Boat /Rabbid Kitty Business / Rabbidus Gladiatus
Сезон 4 Серия 22
1 июля 2019
Побег кролика / Атака кроличьих мух / Кролик 000 Против Сына Темного кролика Rabbid Getaway / The Attack of the Rabbid Flies / Rabbid 000 Vs. the Son of Dark Rabbid
Сезон 4 Серия 23
1 июля 2019
Цирковой кролик / Боевой кролик / Три крольчатины Circus Rabbid / Fightin' Rabbid / The Three Rabbid-teers
Сезон 4 Серия 24
1 июля 2019
Потерпевший кораблекрушение Кролик - Часть 1 / Потерпевший кораблекрушение Кролик - Часть 2 / Петух-кролик и потерянный цыпленок The Castaway Rabbid - Part 1 / The Castaway Rabbid - Part 2 / Rabbidrooster and the Lost Chick
Сезон 4 Серия 25
1 июля 2019
Безумный кролик и Астролябия Леонардо / Безумный кролик на острове Кренделей - Часть 1 / Безумный кролик на острове Кренделей - Часть 2 Mad Rabbid and Leonardo's Astrolabe / Mad Rabbid on Pretzel Island - Part 1 / Mad Rabbid on Pretzel Island - Part 2
Сезон 4 Серия 26
1 июля 2019
График выхода всех сериалов
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