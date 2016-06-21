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Бешеные кролики: Вторжение 2013 - 2019 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Бешеные кролики: Вторжение
Киноафиша Сериалы Бешеные кролики: Вторжение Сезоны Сезон 3

Rabbids Invasion 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 25
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бешеные кролики: Вторжение»

В 3 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» главные герои решили попробовать себя в роли режиссеров. Они собираются выпустить собственный блокбастер. Тем временем Лапинибернатус мечтает о покое и уединении. Он создает специальное устройство, которое позволит не пускать к нему надоедливых зверьков. Джон собирается доказать, что кролики не обладают интеллектом. Мудрый бородатый кролик Лапинибернатус предается ностальгии, пока его ушастые собратья готовят ему подарок, который нечаянно ломают. Чтобы никто не мешал ему работать с машиной времени, Лапинибернатус строит контрольно-пропускной пункт.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Бешеные кролики: Вторжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Кролик на пленке / Кролик в пузырчатой пленке / Кролики с потерянным мячом Rabbid on Film / Bubble-Wrap Rabbid / Lost Ball Rabbids
Сезон 3 Серия 1
21 июня 2016
Странный кролик Вышел / Кролик на повторе / Буйство кролика в сфере недвижимости Odd Rabbid Out / Rabbid on Repeat / Rabbid Real-Estate Rampage
Сезон 3 Серия 2
28 июня 2016
Контрольно-пропускной пункт кролика / Потерянный мяч кроликов / Плотоядные кролики Checkpoint Rabbid / Lost Ball Rabbids / Rabbidus Carnivorous
Сезон 3 Серия 3
5 июля 2016
Племя кроликов / Пара кроликов / Горилла-кролик Rabbid Tribe / Rabbid Mate / Gorilla Rabbid
Сезон 3 Серия 4
12 июля 2016
Кролик в суде / Кролики-байкеры / Кролик-близнец Rabbid on Trial / Biker Rabbids / Rabbid Twin
Сезон 3 Серия 5
19 июля 2016
Кролики-рыцари / Кролики-помощники / Саундтрек кроликов Rabbid Knights / Rabbid Assistants / Rabbid Soundtrack
Сезон 3 Серия 6
26 июля 2016
Летающие кролики / Кролик вуду / Животное кролика Flying Rabbids / Voodoo Rabbid / Animal Rabbid
Сезон 3 Серия 7
2 августа 2016
Повторное замораживание кролика / Кошмар кролика / Быть кроликом - Часть 3 Rabbid Re-Freeze / Rabbid Nightmare / Being Rabbid - Part 3
Сезон 3 Серия 8
9 августа 2016
Тест на кроликов / Мона Кролик / Команда кроликов Rabbid Quiz / Mona Rabbida / Team Rabbid
Сезон 3 Серия 9
16 августа 2016
Радиоактивный Кролик / Наручники для кроликов / Rabbidzzzzzz Radioactive Rabbid / Handcuffs Rabbids / Rabbidzzzzzz
Сезон 3 Серия 10
23 августа 2016
Кроличья чаша - Часть 1 / Кроличья Чаша - Часть 2 / Инопланетянин среди Кроликов Rabbidbowl - Part 1 / Rabbidbowl - Part 2 / An Alien Amongst the Rabbids
Сезон 3 Серия 11
25 сентября 2016
Полезный кролик / Кролики-путешественники во времени / Экскалираббид Helpful Rabbid / Time Travel Rabbids / Excalirabbid
Сезон 3 Серия 12
2 октября 2016
Марш кроликов / Ловля кроликов / Кролик, привет The March of the Rabbids / Rabbid Fishing / Rabbid Ahoy
Сезон 3 Серия 13
9 октября 2016
Кролики на краю света / Папа-кролик / Сокровище кролика Rabbids at the Edge of the World / Papa Rabbid / Rabbid Treasure
Сезон 3 Серия 14
16 октября 2016
Обратный отсчет кроликов / Героические Кролики / Телепортараббиды Rabbid Countdown / Heroic Rabbids / Teleportarabbids
Сезон 3 Серия 15
23 октября 2016
Кролик Санта-Клаус / Снежный кролик / Кролик с яйцом Rabbid Santa / Snow Rabbid / Egg-ceptional Rabbid
Сезон 3 Серия 16
23 октября 2016
Очаровательный кролик / Замерзающий кролик - Часть 1 / Замерзающий кролик - Часть 2 Rabbid Charming / Freezing Rabbid - Part 1 / Freezing Rabbid - Part 2
Сезон 3 Серия 18
26 мая 2017
Колесо кролика / Супер Кролик против Супер Пингвина / Зубная щетка для кроликов Rabbid Wheel / Super Rabbid vs. Super Penguins / Rabbid Toothbrush
Сезон 3 Серия 19
2 июня 2017
Кролик и боулинг / Кролик и обслуживание клиентов / Эпидемия кроликов Bowling Rabbid / Costumer Service Rabbid / Rabbid Epidemic
Сезон 3 Серия 20
2 июня 2017
Кролик на трехколесном велосипеде / Кролик-фрик из братства / Кролик-подражатель Tricycle Rabbid / Neat Freak Rabbid / Copycat Rabbid
Сезон 3 Серия 21
9 июня 2017
Дефибриллятор кролика / Поломка кролика / Безопасность кролика Defibrillator Rabbid / Rabbid Breakdown / Safety Rabbid
Сезон 3 Серия 22
9 июня 2017
Кроличий парк / Кроличье просветление / Между Кроликом и трудным местом Rabbid Park / Rabbid Enlightenment / Between a Rabbid and a Hard Place
Сезон 3 Серия 23
16 июня 2017
Круиз кролика / Младший брат кролика / Кролик, зажареный на вертеле Rabbid Cruise / Rabbid Little Brother / Spit-Roast Rabbid
Сезон 3 Серия 24
16 июня 2017
Пищеварение кролика / Кроманьонец среди кроликов / Няня-кролик Rabbindigestion / A Cro-magnon Among the Rabbids / Nanny Rabbid
Сезон 3 Серия 25
23 июня 2017
Дочь доктора Безумных Кроликов / Кроличья жара - Часть 1 / Кроличья жара - Часть 2 Dr. Mad Rabbid's Daughter / Rabbid Heatwave - Part 1 / Rabbid Heatwave - Part 2
Сезон 3 Серия 26
23 июня 2017
График выхода всех сериалов
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