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Бешеные кролики: Вторжение 2013 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бешеные кролики: Вторжение
Киноафиша Сериалы Бешеные кролики: Вторжение Сезоны Сезон 2

Rabbids Invasion 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Бешеные кролики: Вторжение»

Во 2 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» приключения забавных ушастых зверьков продолжаются. На этот раз они учатся летать и сталкиваются с персонажем, который одержим теорией заговора. Он полон решимости собрать доказательства внеземной жизни, в результате чего по случайности принимает кролика в образе цыпленка за инопланетную форму жизни. Также главные герои ловят назойливую муху, встречаются с проголодавшейся курицей, находят открытую машину, пытаются похудеть и сражаются с теми, кто бросает в них резиновые мячики. А один из героев даже на некоторое время становится ученым.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Бешеные кролики: Вторжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Быть кроликами / Диета кроликов / Отражения в кроличьем глазу Being Rabbids / Rabbid Diet / Reflections in a Rabbid Eye
Сезон 2 Серия 1
11 октября 2014
Зеленый кролик / Звездный кролик / Одержимость кроликом Green Rabbid / Star Rabbid / Rabbid Obsession
Сезон 2 Серия 2
1 ноября 2014
Кроличий кролик / Сжатие кролика / Кроличья посадка Rabbidroid / Rabbid Compression / Rabbid Fit
Сезон 2 Серия 3
15 ноября 2014
Кролик-гид / Тайна исчезающих кроликов / Лучшие друзья кроликов Guide-Rabbid / The Mystery of the Disappearing Rabbids / Rabbids BFFs
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2014
Лунный кролик / Мечтающий кролик / Секреты кролика The Moon Rabbid / Dreaming Rabbid / Rabbid Secrets
Сезон 2 Серия 5
6 июня 2015
Любовь кролика / Невероятно изобретательные кролики / Добро пожаловать в Страну кроликов Love Rabbid / Super Inventive Rabbids / Welcome to Rabbidland
Сезон 2 Серия 6
13 июня 2015
Беги, кролик, беги! / Мафиозные кролики / Кролик с Дикого Запада Run, Rabbid, Run! / Mafia Rabbids / Wild West Rabbid
Сезон 2 Серия 7
20 июня 2015
Разодетый кролик / Застенчивый кролик / Партнеры кролика Dressed Up Rabbid / Self-Conscious Rabbid / Rabbid Associates
Сезон 2 Серия 8
27 июня 2015
Дом кролика / Тост кролика / Безголосый кролик Rabbid Home / Rabbid Toast / Voiceless Rabbid
Сезон 2 Серия 9
7 декабря 2015
Ракета-кролик для бабушки / Быть кроликом Часть 2 / Аполлон 11 Rabbid Rocket for Grandma / Being Rabbid Part 2 / Appallo 11
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2015
Кролики-завоеватели / Мать-кролик / Няня-кролик Rabbid Invaders / Mother Rabbid / Rabbid Babysitting
Сезон 2 Серия 11
11 декабря 2015
Незваный гость среди Кроликов / Приятель кроликов / Сценический тренер кроликов An Intruder Among the Rabbids / Buddy Rabbids / Rabbids Stage Coach
Сезон 2 Серия 12
14 декабря 2015
Угрюмый кролик / Влюбленный кролик / Безлунные кролики Sulky Rabbid / Love-Struck Rabbid / Moonless Rabbids
Сезон 2 Серия 13
16 декабря 2015
Последний кролик / Мини-кролик / Переговоры с кроликом The Last Rabbid / Mini-Rabbid / Rabbid Negotiation
Сезон 2 Серия 14
10 января 2016
Кролик-летчик-испытатель / Кролик и духовой оркестр / Мини-кролики против гигантского цыпленка Rabbid Test Pilot / Rabbid Brass Band / Mini Rabbids vs. Giant Chicken
Сезон 2 Серия 15
17 января 2016
Поиск кролика / Побег кролика / Кролик-оборотень Rabbid Fetch / Rabbid Escape / Rabbid Werewolf
Сезон 2 Серия 16
24 января 2016
Невидимый кролик / Гимн кролика / Невероятная космическая машина времени кролика Invisible Rabbid / Rabbid Anthem / The Incredible Rabbid Space Time Machine
Сезон 2 Серия 17
31 января 2016
Кукла-кролик / Хитрости кролика / Валентинка кролика Rabbiddoll / Rabbid Stratagems / A Rabbid's Valentine
Сезон 2 Серия 18
7 февраля 2016
Раббидштейн / Анти-Граббиди / Кролик и манекен Rabbidstein / Anti-Grabbidy / Rabbid Dummy
Сезон 2 Серия 19
19 апреля 2016
Два кролика на орбите / Дистанционный кролик / Школа Кроликов Two Rabbids in Orbit / Rabbid Remote / Rabbid School
Сезон 2 Серия 20
26 апреля 2016
Потерянные кролики / Проклятие кролика Хамона / Безумные кролики против роботов Lost Rabbids / The Curse of Rabbidkhamun / Mad Rabbids vs. The Robots
Сезон 2 Серия 21
3 мая 2016
Банды кроликов / Светящийся кролик / Кролики катаются на лыжах Gangs of Rabbids / Glow Rabbid / Rabbids Go Skiing
Сезон 2 Серия 22
10 мая 2016
Доктор Безумный кролик и супер-пупер железные трусы / Чудовищные кролики / Безумный кролик и усы гения Dr. Mad Rabbid's Super-Duper Iron-Clad Underpants / Monstrous Rabbids / Mad Rabbid & the Genius's Moustache
Сезон 2 Серия 23
17 мая 2016
Пернатый кролик / Королева кроликов / Амнезия кроликов Feathered Rabbid / Queen of Rabbid / Rabbid Amnesia
Сезон 2 Серия 24
24 мая 2016
Кролик 00 Зильчилч / Безумный кролик и Клоны кролика / Бешеный кролик-муха Rabbid 00Zilch / Mad Rabbid & The Rabbid Clones / Mad Fly Rabbid
Сезон 2 Серия 25
7 июня 2016
Кролик третьего рода / Пакт супер-кроликов / По кроличьей тропе Rabbid of the Third Kind / The Pact of the Super Rabbids / On the Rabbid Trail
Сезон 2 Серия 26
14 июня 2016
График выхода всех сериалов
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