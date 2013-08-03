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Бешеные кролики: Вторжение 2013 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бешеные кролики: Вторжение
Киноафиша Сериалы Бешеные кролики: Вторжение Сезоны Сезон 1

Rabbids Invasion 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бешеные кролики: Вторжение»

В 1 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» главные герои – неутомимые ушастые разбойники, чья жизнь состоит из шалостей, забав и озорства. Помешать проказникам баловаться не удалось никому. Зайцы мечтают вернуться на луну, откуда они родом, и прибегают к различным способам, чтобы туда добраться, всякий раз попадая в очередное забавное приключение. Герои мастерски выпутываются из сложных ситуаций, оставаясь смешными, безответственными и трогательными одновременно. Они играют с морскими звездами и осьминогом, а также восхищаются фермерскими курами, которые умеют откладывать яйца.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бешеные кролики: Вторжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Вечеринка с омлетом / Кроличий моллюск / Кролик, ты здесь? Omelet Party / Rabbid Mollusk / Rabbid, Are You There?
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2013
Остановись! / Кролики против пылесоса / Взлетно-посадочная полоса кроликов Stop! No More! / Rabbids vs. the Vacuum Cleaner / Runway Rabbids
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2013
Кролики, скажите сыр / Бредящий спасатель / Рынок кроликов Rabbids Say Cheese / Raving Lifeguard / Rabbid Market
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2013
Элеваторус Кроликдинус / Пока кролики не разлучат вас / Кроличий радар Elevatorus Rabbidinus / Until Rabbids Do You Part / Rabbid Radar
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2013
Кролики против машины / Кольца! Бваах! / Радио Кролик Rabbids Against the Machine / Ring! Bwaah! / Radio Rabbid
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2013
Кролик Плайя / Кролики и фастфуд / Кролик и эскалатор Rabbid Playa / Fast Food Rabbid / Escalator Rabbid
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2013
Кролики-разведчики / Кролики Юрского периода / Кролики-Му Scout Rabbids / Jurassic Rabbid / Moo Rabbids
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2013
Клавиатура кроликов / Кролики - спецагенты / Кролик-Шноз Keypad Rabbids / Special Agent Rabbids / Schnoz Rabbid
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2013
Музейные кролики / Кролики и воздушные змеи / Никогда не замораживайте кролика Museum Rabbids / Kite Rabbids / Never Refreeze a Rabbid
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2013
Музыка кролика / Просыпайтесь, кролики! / R.C. Кролик Music Rabbid / Wake Up, Rabbids! / R.C. Rabbid
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2013
Становитесь в очередь, Кролики! / Липкий Кролик / Тест на кролика №98002-c: Платформа Get in Line, Rabbids! / Sticky Rabbid / Rabbid Test N°98002-c: the Platform
Сезон 1 Серия 11
16 ноября 2013
Кроликоккио / Тест на кролика № 98003-c: Куб / Кролики с блохами Rabbidocchio / Rabbid Test N°98003-c: the Cube / Rabbids with Fleas
Сезон 1 Серия 12
23 ноября 2013
Высота кролика / Неожиданный кролик / Тест на кролика № 98001-c: Зеркало Rabbid Elevation / Surprise Rabbid / Rabbid Test N°98001-c: the Mirror
Сезон 1 Серия 13
30 ноября 2013
Супер-кролик / Кролики на дуэли / Тест на Кролика № 98004-c: Животные Super Rabbid / Dueling Rabbids / Rabbid Test N°98004-c: the Animals
Сезон 1 Серия 14
4 января 2014
Полет кроликов / Кролик, упавший на Землю / Святая Кроличья коровка! Flight of the Rabbids / The Rabbid Who Fell to Earth / Holy Rabbid-Cow!
Сезон 1 Серия 15
11 января 2014
Клюющий кролик / Кроликмобиль / Заключенный кролик Pecking Rabbid / Rabbidmobile / Prisoner Rabbid
Сезон 1 Серия 16
18 января 2014
Кроличьи сны / Храпящий кролик / Гипнотический кролик Rabbid Dreams / Snoring Rabbid / Hypno Rabbid
Сезон 1 Серия 17
25 января 2014
Лунная гонка кроликов / Игры с кроликами / Тест на кроликов Nº98005-c: Синий кролик Rabbid Race to the Moon / Rabbid Games / Rabbid Test Nº98005-c: the Blue Rabbid
Сезон 1 Серия 18
1 февраля 2014
Кроличьи собачки / Тест на кролика Nº98006-c: Стул / Безумная жажда Rabbid Doggies / Rabbid Test Nº98006-c: the Chair / Raving Thirst
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2014
Кролик, как я / Кролик Моцарт / Бредящий инопланетянин Rabbid Like Me / Rabbid Mozart / Raving Alien
Сезон 1 Серия 20
15 февраля 2014
Зонтик от кролика / Урчание в животе у кролика / Правила порядка кролика Rabbid Parasol / Rabbid Tummy Rumble / Rabbid's Rules of Order
Сезон 1 Серия 21
5 апреля 2014
Бредящий цыпленок / Плунжерные кролики / Кролик-сноб Raving Chicken / Plunger Rabbids / Rabbid Snob
Сезон 1 Серия 22
12 апреля 2014
Кролик-вампир / Кролик на Хэллоуин / Кролик-зомби Vampire Rabbid / Rabbid Halloween / Zombie Rabbid
Сезон 1 Серия 23
18 октября 2014
Депозитные кролики / Почему кролик перешел дорогу? / Мечтай дальше, кролик Safe Deposit Rabbids / Why Did the Rabbid Cross the Road? / Dream On, Rabbid
Сезон 1 Серия 24
19 апреля 2014
Кролик 2.0 / Кроличьи трусы / Чихающий Кролик Rabbid 2.0 / Rabbid Undies / Sneezy Rabbid
Сезон 1 Серия 25
26 апреля 2014
Добро пожаловать, кролики / Скользкие и мыльные / Заносчивый кролик O'Come All Ye Rabbids / Slippery and Soapy / Rabbid Stick-Up
Сезон 1 Серия 26
6 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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