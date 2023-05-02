Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дипломатка
Новости
Новости о сериале «Дипломатка»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Дипломатка»
Вся информация о сериале
Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны
Сервисы Apple TV+ и Netflix досрочно анонсировали продолжения.
Написать
2 мая 2023 14:51
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
На этой неделе стриминги предлагают спасти человечество от искусственного интеллекта, отправиться в другой город на поиски любви, уединиться на малолюдном острове и стать дегустатором.
Написать
21 апреля 2023 15:00
Кери Рассел решает личные и международные проблемы в трейлере сериала «Дипломатка»
В шоу от Netflix актриса сыграла карьеристку, взявшуюся за работу, к которой она не готова.
Написать
7 апреля 2023 17:23
Кери Рассел возглавила актерский состав драматического сериала Netflix «Дипломат»
За проект отвечает продюсер «Родины» и «Анатомии страсти».
Написать
17 февраля 2022 17:13
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667