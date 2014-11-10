Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Волчье солнце 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Волчье солнце
Киноафиша Сериалы Волчье солнце Сезоны Сезон 1

Волчье солнце 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волчье солнце»

В 1 сезоне сериала «Волчье солнце» действие происходит в 20-е годы в СССР. Британские войска готовят нападение, основной удар которого придется на Польшу. Об этом становится известно молодому сотруднику ОГПУ Михаилу Останину. Руководство хочет, чтобы именно он помогал главнокомандующему операцией по предотвращению атаки. Останин отправляется в Польшу, где расположились вражеские войска. Он работает под прикрытием, используя имя своего приятеля Януша Галецкого, погибшего во время военных действий белого офицера. Останину удается пройти множество проверок и попасть в стан неприятеля.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Волчье солнце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 ноября 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 ноября 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 ноября 2014
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше