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Остров Сент-Икс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остров Сент-Икс
Киноафиша Сериалы Остров Сент-Икс Сезоны Сезон 1

Saint X
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Остров Сент-Икс»

В 1 сезоне сериала «Остров Сент-Икс» семейная пара с двумя дочерями проводит каникулы на острове Сент-Икс. Отдых омрачается таинственным исчезновением старшей дочери – Клэр. Вскоре ее обнаруживают мертвой. Несмотря на то, что у следствия есть подозреваемые, дело закрывают за недостаточностью улик. Гибель сестры наносит глубокую травму маленькой Элисон. Кроме того, эта история получает широкое освещение в СМИ. Проходит много лет, и девушка, будучи уже взрослой, сталкивается с мужчиной, который проходил главным подозреваемым по делу об убийстве ее сестры. Героиня считает, что это знак судьбы, и приступает к собственному расследованию.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Остров Сент-Икс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прекрасное нигде A Lovely Nowhere
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Женщина непостоянна Woman is Fickle
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2023
Интересные люди Men of Interest
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2023
Тревожащая пустота A Disquieting Emptiness
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2023
Колониальное вмешательство Colonial Interference
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2023
Обрывки нитей прошлого Loose Threads of the Past
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2023
Ведьма-коза и грешница The Goat Witch and the Sinner
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2023
Далеко Faraway
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2023
График выхода всех сериалов
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