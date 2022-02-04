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Сладкие магнолии 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сладкие магнолии
Киноафиша Сериалы Сладкие магнолии Сезоны Сезон 2

Sweet Magnolias 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сладкие магнолии»

Во 2 сезоне сериала «Сладкие магнолии» история трех женщин из небольшого городка Серенити продолжается. Мэдди, Хелен и Дана Сью знают друг друга с раннего возраста, их дружба прошла через множество испытаний. Напомним, предыдущий сезон окончился историей о драке на выпускном вечере, которая имела серьезные последствия. Кайл лежит без сознания, но кто находился в автомобиле, кроме него, осталось загадкой. Кроме того, Мэдди встревожена, что ее экс-бойфренд предложил ей возобновить отношения ради детей. Хелен порвала со своим партнером и задумывается о материнстве. Дана решает проблемы, связанные с бизнесом.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Сладкие магнолии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Приношения и пострадавшие Casseroles and Casualties
Сезон 2 Серия 1
4 февраля 2022
О стольком рассказать So Much To Say
Сезон 2 Серия 2
4 февраля 2022
Чем больше всё меняется The More Things Change
Сезон 2 Серия 3
4 февраля 2022
Путь веры Walk of Faith
Сезон 2 Серия 4
4 февраля 2022
Большие надежды Great Expectations
Сезон 2 Серия 5
4 февраля 2022
Прости, если можешь Find It in Your Heart
Сезон 2 Серия 6
4 февраля 2022
Хрупкие вещи Fragile Things
Сезон 2 Серия 7
4 февраля 2022
Правила игры The Rules of the Game
Сезон 2 Серия 8
4 февраля 2022
Сердце мое Dear Heart
Сезон 2 Серия 9
4 февраля 2022
И, если хочешь, — помни If Thou Wilt, Remember
Сезон 2 Серия 10
4 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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