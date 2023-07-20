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Сладкие магнолии 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Сладкие магнолии
Киноафиша Сериалы Сладкие магнолии Сезоны Сезон 3

Sweet Magnolias 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Сладкие магнолии»

В 3-м сезоне сериала «Сладкие магнолии» после драки у Салливана Мэдди ломает голову над тем, как лучше всего помочь Кэлу. Кроме того, она пытается разобраться в собственных запутанных чувствах. Хелен приходится принимать трудные решения относительно мужчин в своей жизни. Дана Сью ищет способ использовать чек от мисс Фрэнсис, чтобы помочь обществу, но не расстроить своих близких. Серенити наконец узнает об истинной личности и планах загадочного сотрудника автомастерской. Это становится для нее шоком. Все эти проблемы девушки решают с помощью душевной беседы, юмора и пары клубничных «Маргарит».

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Сладкие магнолии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Хочу кое-что рассказать Meaning to Tell You
Сезон 3 Серия 1
20 июля 2023
Прими меня Meet Me Where I Am
Сезон 3 Серия 2
20 июля 2023
Искатели The Searchers
Сезон 3 Серия 3
20 июля 2023
Будь смелой Be Bold
Сезон 3 Серия 4
20 июля 2023
Основа On This Foundation
Сезон 3 Серия 5
20 июля 2023
И в небе одна звезда And a Star to Steer Her By
Сезон 3 Серия 6
20 июля 2023
Тот, кого я хочу встретить Somebody I'm Longing to See
Сезон 3 Серия 7
20 июля 2023
Попробуй обыграть меня Beat Me at My Own Game
Сезон 3 Серия 8
20 июля 2023
Испорченный телефон A Game of Telephone
Сезон 3 Серия 9
20 июля 2023
Сохрани мне место Save My Place
Сезон 3 Серия 10
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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