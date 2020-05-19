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Сладкие магнолии 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сладкие магнолии
Киноафиша Сериалы Сладкие магнолии Сезоны Сезон 1

Sweet Magnolias 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сладкие магнолии»

В 1 сезоне сериала «Сладкие магнолии» в центре событий оказываются три женщины из небольшого городка Серенити, который находится в штате Южная Каролина. Мэдди, Хелен и Дана Сью дружат со школьных времен и всегда оказывают поддержку друг другу в тяжелых жизненных ситуациях. Хелен пытается наладить отношения в семье, Мэдди тоже преодолевает трудности в отношениях, а Дана Сью переживает сложности на работе. Помимо этого, героиня вынуждена решать проблемы со здоровьем. Тем временем в городе все обсуждают нового бойфренда Мэдди – Кайла. Излишнее внимание местных жителей раздражает и смущает Мэдди.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Сладкие магнолии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Откровения Pour It Out
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2020
Лучше действовать сообща A United Front
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2020
Напои жаждущего Give Drink to the Thirsty
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2020
Сложи бремя свое Lay It All Down
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2020
Лови момент! Dance First, Think Later
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2020
Благими намерениями... All Best Intentions
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2020
Вот моя рука Hold My Hand
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2020
Как безумен род людской! What Fools These Mortals Be
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2020
Где меня искать Where You Find Me
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2020
Жизнь как зебра Storms and Rainbows
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2020
График выхода всех сериалов
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