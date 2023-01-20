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Легенда о Vox Machina 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Легенда о Vox Machina
Киноафиша Сериалы Легенда о Vox Machina Сезоны Сезон 2

The Legend of Vox Machina 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Легенда о Vox Machina»

Во 2 сезоне сериала «Легенда о Vox Machina» приключения главных героев продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне большинство событий разворачивается на континенте Тал’Дорей – в мегаполисе Эмона и городе-государстве под названием Уайтстоун. Чтобы спасти Экзандрию от воздействия злых магических сил, компания неудачников, зовущая себя «Вокс Машина», выдвинулась на спасательную операцию по приказанию Властелина Уриэля. Он попросил их выяснить, кто оказывает разрушительное воздействие на окраины. Герои вступают в сражения и принимают участие в зловещих ритуалах. В новом сезоне они продолжат свой путь, полный опасностей.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Легенда о Vox Machina График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Восстание Конклава Хрома Rise of the Chrome Conclave
Сезон 2 Серия 1
20 января 2023
Испытания в Вассельхайме The Trials of Vasselheim
Сезон 2 Серия 2
20 января 2023
Затонувшая гробница The Sunken Tomb
Сезон 2 Серия 3
20 января 2023
Те, кто уходит Those Who Walk Away
Сезон 2 Серия 4
27 января 2023
Пройти через огонь Pass Through Fire
Сезон 2 Серия 5
27 января 2023
В Раймклефт Into Rimecleft
Сезон 2 Серия 6
27 января 2023
Царство фей The Fey Realm
Сезон 2 Серия 7
3 февраля 2023
Эхо-дерево Echo Tree
Сезон 2 Серия 8
3 февраля 2023
Испытание гордости A Test of Pride
Сезон 2 Серия 9
3 февраля 2023
Киллбокс The Killbox
Сезон 2 Серия 10
10 февраля 2023
Брюхо зверя Belly of the Beast
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2023
Пожиратель надежды The Hope Devourer
Сезон 2 Серия 12
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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