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Легенда о Vox Machina 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Легенда о Vox Machina
Киноафиша Сериалы Легенда о Vox Machina Сезоны Сезон 1

The Legend of Vox Machina 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Легенда о Vox Machina»

В 1 сезоне сериала «Легенда о Vox Machina» события происходят в вымышленном мире под названием Экзандрия. Но большая часть действия развернется на континенте Тал'Дорей – в таких местах, как столица Имон и город-государство Уайтстоун. Главные герои – это компания неудачников, которые пьянствуют и обожают ввязываться в неприятности. Отчаянно пытаясь рассчитаться со своими долгами в кабаке, персонажи в конечном счете отправляются на спасение королевства Экзандрии от злых сил. На пути они сталкиваются с огромным количеством вызовов, отражают атаки недругов и постепенно проникаются доверием друг к другу.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Легенда о Vox Machina График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ужас Тал'Дорея - Часть 1 The Terror of Tal'Dorei - Part 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2022
Ужас Тал'Дорея - Часть 1 The Terror of Tal'Dorei - Part 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2022
Королевский пир The Feast of Realms
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Тени у ворот Shadows at the Gates
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2022
Роковое путешествие Fate's Journey
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2022
Искра мятежа Spark of Rebellion
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2022
Скэнбо Scanbo
Сезон 1 Серия 7
10 февраля 2022
Злой язык A Silver Tongue
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2022
Лавина костей The Tide of Bone
Сезон 1 Серия 9
10 февраля 2022
Глубины обмана Depths of Deceit
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2022
Шепот у зиккурата Whispers at the Ziggurat
Сезон 1 Серия 11
17 февраля 2022
Тьма в душе The Darkness Within
Сезон 1 Серия 12
17 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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