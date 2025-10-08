Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко

Скучаете по «Черному зеркалу»? Тогда добро пожаловать в «Сумеречную зону» — тоже пугающий сериал на 20 эпизодов

Что смотреть на Netflix прямо сейчас: 7 новых фильмов и сериалов, которые действительно стоят вашего внимания

Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл

Не просто страшно, а страшно хорошо: зрители определили 10 лучших хорроров 2025 года — и «Орудия» только на 5-ом месте

«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)

Его сила безгранична, если твой IQ превышает 78: самый опасный Камень бесконечности Танос получил даже не щелкнув пальцем

Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл

«Троекратно переваренный "Невский"»: новинка от создателей «Первого отдела» заставляет зрителей рвать волосы на головах

Мать Джейкоба погибла при странных обстоятельствах — и тут могут быть замешаны вампиры: в «Сумерках» о ней почти не говорят