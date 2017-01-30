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Постер к сериалу Майор и магия
Постер к сериалу Майор и магия
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Киноафиша Сериалы Майор и магия
Майор и магия (2017 - 2017) Майор и магия 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Майор и магия» – это отечественный криминальный детектив с элементами мистики. Майор Амосов – опытный оперативник Федеральной охранной службы. Его уважают коллеги и ценит начальство. Но однажды Антон попадает в неприятности. Он идет на принцип и «ставит на место» влиятельного московского чиновника. В наказание его отправляют из столицы работать в родной городок – провинциальный Рязанск. Его первое задание на новом месте – арестовать колдунью-аферистку Елену. Но ее дар неожиданно оказывается вполне реальным.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Войтенко
Константин Самоуков
Константин Самоуков
Олег Примогенов
Евгений Сахаров
Виктория Билан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Майор и магия - Сезон 1 Сезон 1
2017, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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