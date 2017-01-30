Сериал «Майор и магия» – это отечественный криминальный детектив с элементами мистики. Майор Амосов – опытный оперативник Федеральной охранной службы. Его уважают коллеги и ценит начальство. Но однажды Антон попадает в неприятности. Он идет на принцип и «ставит на место» влиятельного московского чиновника. В наказание его отправляют из столицы работать в родной городок – провинциальный Рязанск. Его первое задание на новом месте – арестовать колдунью-аферистку Елену. Но ее дар неожиданно оказывается вполне реальным.