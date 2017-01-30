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Майор и магия 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Майор и магия
Киноафиша Сериалы Майор и магия Сезоны Сезон 1

Майор и магия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Майор и магия»

В 1 сезоне сериала «Майор и магия» опытный полицейский Антон Амосов попадает в серьезные неприятности. Он идет наперекор влиятельному столичному чиновнику. За эту принципиальность майора «ссылают» из Москвы в родную провинцию – захудалый, отдаленный от центра страны городок Рязанск. Здесь он должен работать обычным оперативником и раскрывать мелкие кражи и прочие незначительные преступления. Но первое же дело на новой должности захватывает Антона. Он должен вывести на чистую воду и арестовать колдунью-аферистку Елену. Только вот в процессе операции у той действительно открывается странный дар.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Майор и магия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 января 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 февраля 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 февраля 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 февраля 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 февраля 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 февраля 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 февраля 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 февраля 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 февраля 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
28 февраля 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
1 марта 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
2 марта 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
6 марта 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
7 марта 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
9 марта 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
13 марта 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
14 марта 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
15 марта 2017
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
16 марта 2017
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
20 марта 2017
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
21 марта 2017
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
22 марта 2017
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
23 марта 2017
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
27 марта 2017
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
28 марта 2017
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
29 марта 2017
График выхода всех сериалов
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