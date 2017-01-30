В 1 сезоне сериала «Майор и магия» опытный полицейский Антон Амосов попадает в серьезные неприятности. Он идет наперекор влиятельному столичному чиновнику. За эту принципиальность майора «ссылают» из Москвы в родную провинцию – захудалый, отдаленный от центра страны городок Рязанск. Здесь он должен работать обычным оперативником и раскрывать мелкие кражи и прочие незначительные преступления. Но первое же дело на новой должности захватывает Антона. Он должен вывести на чистую воду и арестовать колдунью-аферистку Елену. Только вот в процессе операции у той действительно открывается странный дар.