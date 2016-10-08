В 1 сезоне сериала «Женщина его мечты» редакция популярного женского журнала «XXS» обсуждает тему нового номера. Три ведущие журналистки издания пытаются определить, чего на самом деле хотят мужчины. Но их взгляды расходятся. Красавица Вероника считает, что залог успеха у противоположного пола – привлекательная внешность и яркий макияж. Образованная и интеллигентная Лиза полагает, что для мужчины главное, чтобы с избранницей было о чем поговорить. А скромная и домашняя Оля делает ставку на хозяйственность и вкусные котлеты. Девушки заключают пари: главный материал достанется той, которая разобьет больше сердец.