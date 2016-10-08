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Женщина его мечты 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина его мечты
Киноафиша Сериалы Женщина его мечты Сезоны Сезон 1

Женщина его мечты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина его мечты»

В 1 сезоне сериала «Женщина его мечты» редакция популярного женского журнала «XXS» обсуждает тему нового номера. Три ведущие журналистки издания пытаются определить, чего на самом деле хотят мужчины. Но их взгляды расходятся. Красавица Вероника считает, что залог успеха у противоположного пола – привлекательная внешность и яркий макияж. Образованная и интеллигентная Лиза полагает, что для мужчины главное, чтобы с избранницей было о чем поговорить. А скромная и домашняя Оля делает ставку на хозяйственность и вкусные котлеты. Девушки заключают пари: главный материал достанется той, которая разобьет больше сердец.

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Женщина его мечты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2016
График выхода всех сериалов
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