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Добежать до себя 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Добежать до себя
Киноафиша Сериалы Добежать до себя Сезоны Сезон 1

Добежать до себя 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Добежать до себя»

В 1 сезоне сериала «Добежать до себя» обаятельная и опытная женщина Анна работает акушеркой в родильном доме. Она посвятила свои лучшие годы любимой профессии и воспитанию уже взрослой дочери Леры, но теперь ей хочется устроить и личную жизнь. Во время пробежки в парке Аня встречает приятного и заботливого мужчину Игоря. Но женщина боится начинать серьезные отношения и предлагает ему остаться друзьями. Вскоре появляется еще один претендент на ее сердце – главный врач роддома Андрей. Тут-то на Аню наваливаются проблемы: роман не складывается, дочка оказывается беременной, а сама женщина попадает в любовный треугольник.

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Список серий 1-го сезона сериала «Добежать до себя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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