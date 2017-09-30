В 1 сезоне сериала «Добежать до себя» обаятельная и опытная женщина Анна работает акушеркой в родильном доме. Она посвятила свои лучшие годы любимой профессии и воспитанию уже взрослой дочери Леры, но теперь ей хочется устроить и личную жизнь. Во время пробежки в парке Аня встречает приятного и заботливого мужчину Игоря. Но женщина боится начинать серьезные отношения и предлагает ему остаться друзьями. Вскоре появляется еще один претендент на ее сердце – главный врач роддома Андрей. Тут-то на Аню наваливаются проблемы: роман не складывается, дочка оказывается беременной, а сама женщина попадает в любовный треугольник.