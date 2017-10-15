Сериал «Девушка с глазами цвета неба» – это российская мелодрама о жизни неудачливой стюардессы Ангелины. С детства она слушала сказки своей матери об отважном и недосягаемом отце-летчике. Поэтому свой жизненный путь девушка также решила связать с небом. На работе она влюбляется в пилота своего экипажа, вот только Виктор не отвечает ей взаимностью. Чтобы отделаться от поклонницы, он жалуется на нее начальству. Ангелине приходится перейти работать в службу розыска багажа, где ее ждет неожиданная встреча.