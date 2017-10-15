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Постер к сериалу Девушка с глазами цвета неба
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Киноафиша Сериалы Девушка с глазами цвета неба
Девушка с глазами цвета неба (2017 - 2017) Девушка с глазами цвета неба 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Девушка с глазами цвета неба» – это российская мелодрама о жизни неудачливой стюардессы Ангелины. С детства она слушала сказки своей матери об отважном и недосягаемом отце-летчике. Поэтому свой жизненный путь девушка также решила связать с небом. На работе она влюбляется в пилота своего экипажа, вот только Виктор не отвечает ей взаимностью. Чтобы отделаться от поклонницы, он жалуется на нее начальству. Ангелине приходится перейти работать в службу розыска багажа, где ее ждет неожиданная встреча.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анатолий Голуб
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Андрей Душечкин
Андрей Карако
Андрей Карако
Валерия Мельник
Валерия Мельник
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девушка с глазами цвета неба - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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