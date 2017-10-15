В 1 сезоне сериала «Девушка с глазами цвета неба» молодая женщина Ангелина работает стюардессой. С детства она слушала рассказы матери о загадочном и смелом отце-пилоте, поэтому связала свою жизнь с небом и теперь умеет влюбляться только в летчиков. Тем более что капитан ее экипажа Виктор тоже проявляет к ней интерес. Но после страстной ночи выясняется, что серьезных отношений мужчина не хочет. Чтобы избавиться от надоевшей поклонницы, он «ссылает» ее работать в здание аэропорта, аргументировав это лишним весом стюардессы. В багажном отделении несчастная влюбленная Ангелина неожиданно знакомится с весьма «приземленным» человеком.