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Девушка с глазами цвета неба 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка с глазами цвета неба
Киноафиша Сериалы Девушка с глазами цвета неба Сезоны Сезон 1

Девушка с глазами цвета неба 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка с глазами цвета неба»

В 1 сезоне сериала «Девушка с глазами цвета неба» молодая женщина Ангелина работает стюардессой. С детства она слушала рассказы матери о загадочном и смелом отце-пилоте, поэтому связала свою жизнь с небом и теперь умеет влюбляться только в летчиков. Тем более что капитан ее экипажа Виктор тоже проявляет к ней интерес. Но после страстной ночи выясняется, что серьезных отношений мужчина не хочет. Чтобы избавиться от надоевшей поклонницы, он «ссылает» ее работать в здание аэропорта, аргументировав это лишним весом стюардессы. В багажном отделении несчастная влюбленная Ангелина неожиданно знакомится с весьма «приземленным» человеком.

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Список серий 1-го сезона сериала «Девушка с глазами цвета неба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2017
График выхода всех сериалов
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