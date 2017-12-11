В 1 сезоне сериала «Цветы дождя» старшеклассница Нина Виноградова рано лишается отца. Теперь ей приходится мириться с новым избранником своей матери – вдовцом, переехавшим из другого города. Но у отчима есть и родной ребенок – сын Андрей, замкнутый в себе и обиженный на весь мир подросток. Он переводится в класс Нины и немедленно влипает в проблемы с одноклассниками. Девушка понимает его боль о потерянной матери и старается его поддержать, ведь и у нее умер один из родителей. Но постепенно молодые люди понимают, что возникающие между ними чувства вовсе не похожи на братскую любовь.