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Цветы дождя 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цветы дождя
Киноафиша Сериалы Цветы дождя Сезоны Сезон 1

Цветы дождя 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветы дождя»

В 1 сезоне сериала «Цветы дождя» старшеклассница Нина Виноградова рано лишается отца. Теперь ей приходится мириться с новым избранником своей матери – вдовцом, переехавшим из другого города. Но у отчима есть и родной ребенок – сын Андрей, замкнутый в себе и обиженный на весь мир подросток. Он переводится в класс Нины и немедленно влипает в проблемы с одноклассниками. Девушка понимает его боль о потерянной матери и старается его поддержать, ведь и у нее умер один из родителей. Но постепенно молодые люди понимают, что возникающие между ними чувства вовсе не похожи на братскую любовь.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Цветы дождя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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