Во 2 сезоне сериала «Шоу Чашека!» продолжается история об увлекательных и комичных приключениях экспрессивного Капхеда и его опасливого и послушного братца Магмена. Они снова попадают в огромное количество неприятностей и судорожно пытаются найти выход. Напомним, в предыдущем сезоне на пороге у героев появился маленький ребенок. Магмен симпатизирует ему, но Капхед считает малыша очень странным. Однако убедить в этом своего брата у него не получается. Кроме того, у Магмена оторвалась ручка, а его брат проявил креативный подход, пока охотился за клеем. В этом сезоне их ждут новые злоключения.