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Шоу Чашека! 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Шоу Чашека!
Киноафиша Сериалы Шоу Чашека! Сезоны Сезон 2

The Cuphead Show! 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шоу Чашека!»

Во 2 сезоне сериала «Шоу Чашека!» продолжается история об увлекательных и комичных приключениях экспрессивного Капхеда и его опасливого и послушного братца Магмена. Они снова попадают в огромное количество неприятностей и судорожно пытаются найти выход. Напомним, в предыдущем сезоне на пороге у героев появился маленький ребенок. Магмен симпатизирует ему, но Капхед считает малыша очень странным. Однако убедить в этом своего брата у него не получается. Кроме того, у Магмена оторвалась ручка, а его брат проявил креативный подход, пока охотился за клеем. В этом сезоне их ждут новые злоключения.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Шоу Чашека!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Побег из тюрьмы Jailbroken
Сезон 2 Серия 1
19 августа 2022
Очарованный и опасный Charmed & Dangerous
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2022
Приключение в открытом море! A High Seas Adventure!
Сезон 2 Серия 3
19 августа 2022
Еще один брат Another Brother
Сезон 2 Серия 4
19 августа 2022
Сладкое искушение Sweet Temptation
Сезон 2 Серия 5
19 августа 2022
Человек, которого я кричу The I Scream Man
Сезон 2 Серия 6
19 августа 2022
Урок игры на фортепиано Piano Lesson
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2022
Освободите демонов! Release the Demons!
Сезон 2 Серия 8
19 августа 2022
Полностью разоренный Dead Broke
Сезон 2 Серия 9
19 августа 2022
Вот и все, ребята Rat's All, Folks
Сезон 2 Серия 10
19 августа 2022
Скажите "сыр" Say Cheese
Сезон 2 Серия 11
19 августа 2022
Заблудился в лесу Lost in the Woods
Сезон 2 Серия 12
19 августа 2022
Вилы дьявола The Devil's Pitchfork
Сезон 2 Серия 13
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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