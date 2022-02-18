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Шоу Чашека! 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шоу Чашека!
Киноафиша Сериалы Шоу Чашека! Сезоны Сезон 1

The Cuphead Show! 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шоу Чашека!»

В 1 сезоне сериала «Шоу Чашека!» братья Капхэд и Магмен пристрастились к азартным играм, в результате чего проиграли собственные души. Чтобы избежать ада, им придется поработать коллекторами. Братьям нужно найти других должников казино и заставить их заплатить по счетам со всеми набежавшими процентами. Конечно, у большинства незадачливых игроков нужных сумм не оказывается, и они пускаются в бега или стараются перехитрить Капхэда и Магмена. Главные герои сталкиваются с коварными и изощренными должниками, в числе которых лягушки-боксеры, летающий астролог, поезд с призраками и лягушка, похожая на человека.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шоу Чашека!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дьявольский карнавал CarnEvil
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2022
Детская бутылочка Bringing Up Baby Bottle
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2022
Рибби и Крокс Ribby and Croaks
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2022
Держи себя в ручках Dangerous Mugman
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2022
Время рисковать Sweet Temptation
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2022
Привидений не существует Ghost Ain't Real
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2022
Не шутите с корнеплодами Root Packed
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2022
Без свитера жизни нет Sweater Off Dead
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2022
Свитер - дело тонкое Sweater Luck Next Time
Сезон 1 Серия 9
18 февраля 2022
С Кружеком шутки плохи Dangerous Mugman
Сезон 1 Серия 10
18 февраля 2022
Последний путь Dirt Nap
Сезон 1 Серия 11
18 февраля 2022
Очаровательная ситуация In Charm's Way
Сезон 1 Серия 12
18 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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