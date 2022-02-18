В 1 сезоне сериала «Шоу Чашека!» братья Капхэд и Магмен пристрастились к азартным играм, в результате чего проиграли собственные души. Чтобы избежать ада, им придется поработать коллекторами. Братьям нужно найти других должников казино и заставить их заплатить по счетам со всеми набежавшими процентами. Конечно, у большинства незадачливых игроков нужных сумм не оказывается, и они пускаются в бега или стараются перехитрить Капхэда и Магмена. Главные герои сталкиваются с коварными и изощренными должниками, в числе которых лягушки-боксеры, летающий астролог, поезд с призраками и лягушка, похожая на человека.