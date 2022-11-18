В 3 сезоне сериала «Шоу Чашека!» Капхед, Магмен и мисс Чалис встречаются с Поркриндом, чтобы примерить несколько новых масок. Затем мальчики решили обмануть дьявола, в результате чего создали проблемы всем жителям города. Множество новых злоключений ожидает импульсивного Капхеда и его легко поддающегося влиянию брата Магмана. Напомним, в предыдущем сезоне старейшина Кеттл решил сделать семейный портрет с мальчиками — и, черт возьми, у него это получилось. Просто не в той идеальной обстановке, которую он ожидал. Капхед и Магман дорвались до власти и устроили беспорядки по всему городу.