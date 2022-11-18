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Шоу Чашека! 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Шоу Чашека!
Киноафиша Сериалы Шоу Чашека! Сезоны Сезон 3

The Cuphead Show! 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 2 часа 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Шоу Чашека!»

В 3 сезоне сериала «Шоу Чашека!» Капхед, Магмен и мисс Чалис встречаются с Поркриндом, чтобы примерить несколько новых масок. Затем мальчики решили обмануть дьявола, в результате чего создали проблемы всем жителям города. Множество новых злоключений ожидает импульсивного Капхеда и его легко поддающегося влиянию брата Магмана. Напомним, в предыдущем сезоне старейшина Кеттл решил сделать семейный портрет с мальчиками — и, черт возьми, у него это получилось. Просто не в той идеальной обстановке, которую он ожидал. Капхед и Магман дорвались до власти и устроили беспорядки по всему городу.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Шоу Чашека!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Месть дьявола! The Devil's Revenge!
Сезон 3 Серия 1
18 ноября 2022
Не открывай дверь Don't Answer the Door
Сезон 3 Серия 2
18 ноября 2022
Борьба за место на сцене Cupstaged
Сезон 3 Серия 3
18 ноября 2022
Из-под колес Roadkill
Сезон 3 Серия 4
18 ноября 2022
Идеальная ёлка Holiday Tree-dition
Сезон 3 Серия 5
18 ноября 2022
Очень дьявольское Рождество A Very Devil Christmas
Сезон 3 Серия 6
18 ноября 2022
Особенная доставка Special Delivery
Сезон 3 Серия 7
18 ноября 2022
Два очка Down & Out
Сезон 3 Серия 8
18 ноября 2022
Поездка с ветерком Joyride
Сезон 3 Серия 9
18 ноября 2022
Опасные танцы Dance with Danger
Сезон 3 Серия 10
18 ноября 2022
Дьявол и Мисс Чаша The Devil & Ms. Chalice
Сезон 3 Серия 11
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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