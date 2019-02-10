В 1 сезоне сериала «Неотправленное письмо» Ольга скоро отметит свое тридцатилетие. Она почти отчаялась встретить человека, с которым захотела бы связать свою жизнь. Девушка с грустью смотрит на своих замужних подруг, познавших радости материнства. Одна из них предлагает Оле отправиться к ворожее. Героиня поначалу не соглашается, но потом все-таки находит гадалку, которой решает довериться. Та уверена, что молодую женщину ждет встреча с богатым принцем. Пророчество сбылось. Оля стала женой солидного предпринимателя. Но в особняке за городом она чувствует себя птицей в золотой клетке. Муж быстро охладевает к ней...