Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Неотправленное письмо 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неотправленное письмо
Киноафиша Сериалы Неотправленное письмо Сезоны Сезон 1

Ненадісланий лист 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неотправленное письмо»

В 1 сезоне сериала «Неотправленное письмо» Ольга скоро отметит свое тридцатилетие. Она почти отчаялась встретить человека, с которым захотела бы связать свою жизнь. Девушка с грустью смотрит на своих замужних подруг, познавших радости материнства. Одна из них предлагает Оле отправиться к ворожее. Героиня поначалу не соглашается, но потом все-таки находит гадалку, которой решает довериться. Та уверена, что молодую женщину ждет встреча с богатым принцем. Пророчество сбылось. Оля стала женой солидного предпринимателя. Но в особняке за городом она чувствует себя птицей в золотой клетке. Муж быстро охладевает к ней...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Неотправленное письмо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2019
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше