Постеры сериала «Неотправленное письмо»

После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его

Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть

«После таких травм люди не живут»: вопиющий ляп в финале «Первого отдела 5» нашел настоящий врач

Стартанул 2 марта: когда выходят новые серии «Мотай!», и почему стоит смотреть сериал прямо сейчас

Хогвартс или томское моторно-тракторное училище: тест — в какой школе волшебства ты бы учился

Февраль подарил сразу 10 новых сериалов: есть и комедии, и детективы – сохраняйте даты, чтобы не пропустить

«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США

«Первый отдел» сделал то, что не удавалось ни одному сериалу за пять лет – финал 5-го сезона побил все рекорды

После «Фоллаута» пусто? Вот 3 сериала про постапокалипсис, которые легко закроют паузу