Сериал «Cunk on Earth» – это краткая история человеческой цивилизации в формате псевдодокументальной передачи. В центре сюжета находится вымышленная популярная тележурналистка по имени Филомена Канк, которая путешествует по миру и рассказывает о величайших достижениях людей. Вместе со зрителями она побывает в самых удивительных уголках планеты, посетит древние развалины Греции, Рима, Великобритании и Египта. Журналистка докопается до сути всего – от величайших произведений искусства до Кремниевой долины.