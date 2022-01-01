Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рейтинги
мало голосов
Оцените
0 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Cunk on Earth
Cunk on Earth ( - …) Cunk on Earth
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Cunk on Earth» – это краткая история человеческой цивилизации в формате псевдодокументальной передачи. В центре сюжета находится вымышленная популярная тележурналистка по имени Филомена Канк, которая путешествует по миру и рассказывает о величайших достижениях людей. Вместе со зрителями она побывает в самых удивительных уголках планеты, посетит древние развалины Греции, Рима, Великобритании и Египта. Журналистка докопается до сути всего – от величайших произведений искусства до Кремниевой долины.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Diane Morgan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши