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Одинокая пьющая женщина 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Одинокая пьющая женщина
Киноафиша Сериалы Одинокая пьющая женщина Сезоны Сезон 2

Single Drunk Female
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Одинокая пьющая женщина»

Во 2 сезоне сериала «Одинокая пьющая женщина» после полутора лет трезвости за плечами Саманта Финк наконец-то чувствует, что у нее есть жизнь, которой можно гордиться. Работа больше не вызывает у нее постоянного желания застрелиться или хотя бы напиться вдрызг, да и на личном фронте вырисовывается неплохой кандидат. Но у судьбы, как всегда, оказываются на героиню свои планы. Одного случайного срыва хватает, чтобы за ночь вдребезги разнести все то, чего Сэм добивалась таким трудом. Теперь она должна выбрать, чего хочет на самом деле: разрушать свою судьбу или же выстраивать ее своими руками по кирпичику?

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Одинокая пьющая женщина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Повышение Promotion
Сезон 2 Серия 1
13 апреля 2023
Подари мне спокойствие... Grant Me The Serenity...
Сезон 2 Серия 2
13 апреля 2023
Норми Normie
Сезон 2 Серия 3
13 апреля 2023
4-й шаг 4th Step
Сезон 2 Серия 4
13 апреля 2023
Определение отношений Defining Relationships
Сезон 2 Серия 5
13 апреля 2023
Сохранение профессионализма Keeping It Professional
Сезон 2 Серия 6
13 апреля 2023
Дарби Darby
Сезон 2 Серия 7
13 апреля 2023
Шива Shiva
Сезон 2 Серия 8
13 апреля 2023
Группа пьяниц Group of Drunks
Сезон 2 Серия 9
13 апреля 2023
Очищение Coming Clean
Сезон 2 Серия 10
13 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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