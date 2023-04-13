Во 2 сезоне сериала «Одинокая пьющая женщина» после полутора лет трезвости за плечами Саманта Финк наконец-то чувствует, что у нее есть жизнь, которой можно гордиться. Работа больше не вызывает у нее постоянного желания застрелиться или хотя бы напиться вдрызг, да и на личном фронте вырисовывается неплохой кандидат. Но у судьбы, как всегда, оказываются на героиню свои планы. Одного случайного срыва хватает, чтобы за ночь вдребезги разнести все то, чего Сэм добивалась таким трудом. Теперь она должна выбрать, чего хочет на самом деле: разрушать свою судьбу или же выстраивать ее своими руками по кирпичику?