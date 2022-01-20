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Одинокая пьющая женщина 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одинокая пьющая женщина
Киноафиша Сериалы Одинокая пьющая женщина Сезоны Сезон 1

Single Drunk Female
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Одинокая пьющая женщина»

В 1 сезоне сериала «Одинокая пьющая женщина» в центре событий оказалась 28-летняя девушка, которую зовут Саманта Финк. Героиня оказалась в центре публичного скандала, после чего подверглась всеобщему высмеиванию и осуждению. Ей пришлось отправиться назад к матери, в дом, где она провела детство. Саманте потребуется время, чтобы восстановить репутацию и очистить свое имя. Главная борьба, которая ждет Финк, это преодоление алкогольной зависимости. К тому же ей нужно избежать уголовной ответственности и построить свою жизнь заново, без пьяных вечеринок и беспорядочных связей.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Одинокая пьющая женщина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
20 января 2022
Один день за раз One Day at a Time
Сезон 1 Серия 2
20 января 2022
Мне жаль, но... I'm Sorry, But...
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Трилистники и махинации Shamrocks and Shenanigans
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2022
Трезвость для Ди и Ви Sober for the D and V
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2022
Загляни ко мне как-нибудь Look Me Up Sometime
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2022
Нью-Йорк New York
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2022
Джеймс James
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2022
Главный родитель Higher Parent
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2022
Свадьба A Wedding
Сезон 1 Серия 10
17 марта 2022
График выхода всех сериалов
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