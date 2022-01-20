В 1 сезоне сериала «Одинокая пьющая женщина» в центре событий оказалась 28-летняя девушка, которую зовут Саманта Финк. Героиня оказалась в центре публичного скандала, после чего подверглась всеобщему высмеиванию и осуждению. Ей пришлось отправиться назад к матери, в дом, где она провела детство. Саманте потребуется время, чтобы восстановить репутацию и очистить свое имя. Главная борьба, которая ждет Финк, это преодоление алкогольной зависимости. К тому же ей нужно избежать уголовной ответственности и построить свою жизнь заново, без пьяных вечеринок и беспорядочных связей.