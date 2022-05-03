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Камея из Ватикана 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Камея из Ватикана
Киноафиша Сериалы Камея из Ватикана Сезоны Сезон 1

Камея из Ватикана 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Камея из Ватикана»

В 1 сезоне сериала «Камея из Ватикана» события разворачиваются в разгар пандемии. Из-за коронавируса в Москве закрывают школы и университеты, отменяют премьеры и вводят «удаленку» в офисах. Сценаристка Антонина с приемным сыном Родиком уезжает из столицы, чтобы переждать локдаун в городке Дождеве. Однажды женщина узнает, что ее пожилая соседка внезапно скончалась. Смерть старушки кажется Тоне подозрительной и слишком внезапной. Она решает занять время в самоизоляции частным расследованием. Тем временем в гости к героине приезжает ее московская подруга Саша, которая помогает ей в этом деле. Вместе они выясняют нечто странное.

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Список серий 1-го сезона сериала «Камея из Ватикана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2022
График выхода всех сериалов
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