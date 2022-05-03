В 1 сезоне сериала «Камея из Ватикана» события разворачиваются в разгар пандемии. Из-за коронавируса в Москве закрывают школы и университеты, отменяют премьеры и вводят «удаленку» в офисах. Сценаристка Антонина с приемным сыном Родиком уезжает из столицы, чтобы переждать локдаун в городке Дождеве. Однажды женщина узнает, что ее пожилая соседка внезапно скончалась. Смерть старушки кажется Тоне подозрительной и слишком внезапной. Она решает занять время в самоизоляции частным расследованием. Тем временем в гости к героине приезжает ее московская подруга Саша, которая помогает ей в этом деле. Вместе они выясняют нечто странное.