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Тревожные люди 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тревожные люди
Киноафиша Сериалы Тревожные люди Сезоны Сезон 1

Folk med Ångest 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тревожные люди»

В 1 сезоне сериала «Тревожные люди» события разворачиваются в шведском провинциальном городке накануне Рождества. Банковский грабитель в маске, находясь на грани банкротства, вооружается пистолетом и производит захват восьми заложников. Здание тут же окружают сотрудники средств массовой информации, предвкушающие сенсацию. Жертвы незадачливого грабителя оказались эмоциональными и разговорчивыми. Не выдерживая психологического напряжения, они начинают делиться друг с другом личными историями, которые порой носят весьма откровенный характер. Бедному грабителю нелегко находиться с этими людьми в замкнутом пространстве.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Тревожные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Открытый показ Viewing in Progress
Сезон 1 Серия 1
29 декабря 2021
Бесследно раствориться Up in Smoke
Сезон 1 Серия 2
29 декабря 2021
Кто сказал, что будет просто? Who Said It Has to Be Easy?
Сезон 1 Серия 3
29 декабря 2021
Восьмой человек The Eighth Person
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2021
В шкафу кот с аллергией на дым A Smoke-Allergic Cat in the Closet
Сезон 1 Серия 5
29 декабря 2021
Знайте, что в этом нет вашей вины You Should Know, It's Not Your Fault
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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