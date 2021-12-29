В 1 сезоне сериала «Тревожные люди» события разворачиваются в шведском провинциальном городке накануне Рождества. Банковский грабитель в маске, находясь на грани банкротства, вооружается пистолетом и производит захват восьми заложников. Здание тут же окружают сотрудники средств массовой информации, предвкушающие сенсацию. Жертвы незадачливого грабителя оказались эмоциональными и разговорчивыми. Не выдерживая психологического напряжения, они начинают делиться друг с другом личными историями, которые порой носят весьма откровенный характер. Бедному грабителю нелегко находиться с этими людьми в замкнутом пространстве.