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Бег улиток 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бег улиток
Киноафиша Сериалы Бег улиток Сезоны Сезон 1

Бег улиток 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бег улиток»

В 1 сезоне сериала «Бег улиток» главная героиня производит впечатление успешной женщины. Она завела семью и состоялась в профессии. Героиня управляет кризисным центром для подростков, но в то же время проводит журналистские расследования. Мало кто знает, что она вступила в романтическую связь со своей руководительницей. Кроме того, в детстве женщина пережила настоящую трагедию, и это существенно отразилось на ее психическом состоянии. Порой ее одолевают параноидальные мысли, а некоторых моментов своей жизни героиня так и не смогла вспомнить. Одно из журналистских расследований привносит в жизнь женщины еще больший сумбур.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бег улиток» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2022
График выхода всех сериалов
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