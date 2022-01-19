В 1 сезоне сериала «Бег улиток» главная героиня производит впечатление успешной женщины. Она завела семью и состоялась в профессии. Героиня управляет кризисным центром для подростков, но в то же время проводит журналистские расследования. Мало кто знает, что она вступила в романтическую связь со своей руководительницей. Кроме того, в детстве женщина пережила настоящую трагедию, и это существенно отразилось на ее психическом состоянии. Порой ее одолевают параноидальные мысли, а некоторых моментов своей жизни героиня так и не смогла вспомнить. Одно из журналистских расследований привносит в жизнь женщины еще больший сумбур.