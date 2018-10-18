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Киноафиша Сериалы Пять лет спустя
Пять лет спустя (2018 - 2018) Пять лет спустя 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Пять лет спустя» рассказывает историю молодой женщины Елизаветы, после ДТП потерявшей память о событиях последних пяти лет своей жизни. Женщина приходит в себя в больнице и выясняет, что она успешная бизнес-вумен и замужем за мужчиной своей мечты. Но она помнит себя несчастной матерью-одиночкой, безответно влюбленной в мужа своей начальницы. Однако вместо того, чтобы обрадоваться таким переменам, Лиза решает разобраться, что же произошло с ее жизни на самом деле. Открытия шокируют ее с каждым днем все сильнее.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Анна Галинова
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пять лет спустя - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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