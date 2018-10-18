Сериал «Пять лет спустя» рассказывает историю молодой женщины Елизаветы, после ДТП потерявшей память о событиях последних пяти лет своей жизни. Женщина приходит в себя в больнице и выясняет, что она успешная бизнес-вумен и замужем за мужчиной своей мечты. Но она помнит себя несчастной матерью-одиночкой, безответно влюбленной в мужа своей начальницы. Однако вместо того, чтобы обрадоваться таким переменам, Лиза решает разобраться, что же произошло с ее жизни на самом деле. Открытия шокируют ее с каждым днем все сильнее.