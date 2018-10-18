В 1 сезоне сериала «Пять лет спустя» успешная бизнес-вумен, счастливая мать и супруга Елизавета приходит в себя в больничной палате… и не помнит, как она достигла всех этих благ. Выясняется, что из памяти женщины напрочь стерлись события минувшего пятилетия, поэтому новая счастливая жизнь кажется ей незаслуженной и чужой. Лиза помнит себя брошенной матерью-одиночкой, безответно влюбленной в мужа начальницы. А теперь и супруг, и фирма принадлежат ей. Она решает восстановить воспоминания и заново открывает для себя немало собственных тайн. Каждая из них пугает женщину все сильнее.