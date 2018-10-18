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Пять лет спустя 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пять лет спустя
Киноафиша Сериалы Пять лет спустя Сезоны Сезон 1

Пять лет спустя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять лет спустя»

В 1 сезоне сериала «Пять лет спустя» успешная бизнес-вумен, счастливая мать и супруга Елизавета приходит в себя в больничной палате… и не помнит, как она достигла всех этих благ. Выясняется, что из памяти женщины напрочь стерлись события минувшего пятилетия, поэтому новая счастливая жизнь кажется ей незаслуженной и чужой. Лиза помнит себя брошенной матерью-одиночкой, безответно влюбленной в мужа начальницы. А теперь и супруг, и фирма принадлежат ей. Она решает восстановить воспоминания и заново открывает для себя немало собственных тайн. Каждая из них пугает женщину все сильнее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пять лет спустя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2018
График выхода всех сериалов
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