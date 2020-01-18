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Сильная ты 2018 - 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сильная ты
Киноафиша Сериалы Сильная ты Сезоны Сезон 1

Сильная ты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сильная ты»

В 1 сезоне сериала «Сильная ты» молодая и энергичная женщина Нина Вавилова работает экскурсоводом. Кроме того, она – общественная   активистка и защитница архитектурных памятников. Уже много лет Нина счастлива со своим супругом Артемом, без которого не может представить свою жизнь. Но трагическая случайность полностью переворачивает ее судьбу и представление о любимом мужчине. Артем погибает в страшной аварии. Однако когда Нина думает, что хуже быть уже не может, выясняется, что в машине он ехал не один, а со своей любовницей Машей и их общей дочкой. Женщина в тяжелом состоянии, и Нина должна взять на себя заботу о девочке.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сильная ты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 января 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 января 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 января 2020
График выхода всех сериалов
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