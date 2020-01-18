В 1 сезоне сериала «Сильная ты» молодая и энергичная женщина Нина Вавилова работает экскурсоводом. Кроме того, она – общественная активистка и защитница архитектурных памятников. Уже много лет Нина счастлива со своим супругом Артемом, без которого не может представить свою жизнь. Но трагическая случайность полностью переворачивает ее судьбу и представление о любимом мужчине. Артем погибает в страшной аварии. Однако когда Нина думает, что хуже быть уже не может, выясняется, что в машине он ехал не один, а со своей любовницей Машей и их общей дочкой. Женщина в тяжелом состоянии, и Нина должна взять на себя заботу о девочке.