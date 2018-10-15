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Постер к сериалу Светлана
Постер к сериалу Светлана
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Киноафиша Сериалы Светлана
Светлана (2018 - 2018) Светлана 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

Российский биографический сериал «Светлана» – это история о драматической судьбе дочери Иосифа Сталина – Светланы Аллилуевой, которую в народе окрестили «кремлевской принцессой». Картина охватывает ключевые этапы ее жизни с 1942 по 1966 год. За это время Света окончила школу, встретила свою первую любовь, два раза вышла замуж, родила детей и покинула Советский Союз. С раннего возраста девочка не знала материнской любви, а деспотичный отец держал ее в строгости. Светлана трижды вынуждена была менять имя и религию, четыре раза выходила замуж и дважды стала матерью. Дети отреклись от нее.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Олег Осипов
Тарас Бибич
Олег Федоров
Олег Федоров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Светлана - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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