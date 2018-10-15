Российский биографический сериал «Светлана» – это история о драматической судьбе дочери Иосифа Сталина – Светланы Аллилуевой, которую в народе окрестили «кремлевской принцессой». Картина охватывает ключевые этапы ее жизни с 1942 по 1966 год. За это время Света окончила школу, встретила свою первую любовь, два раза вышла замуж, родила детей и покинула Советский Союз. С раннего возраста девочка не знала материнской любви, а деспотичный отец держал ее в строгости. Светлана трижды вынуждена была менять имя и религию, четыре раза выходила замуж и дважды стала матерью. Дети отреклись от нее.