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Светлана 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Светлана
Киноафиша Сериалы Светлана Сезоны Сезон 1

Светлана 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Светлана»

В 1 сезоне сериала «Светлана» зрители познакомятся с историей жизни дочери Иосифа Сталина – Светланы Аллилуевой. За основу проекта взяты мемуары «кремлевской принцессы» под названием «Двадцать писем к другу». В книге она в подробностях написала о главных периодах своей жизни. Сюжет основывается на словах самой Аллилуевой, а не воспоминаниях ее современников. Героиня пережила время, когда ее отца идеализировали, а также события ХХ съезда, где культ его личности был развенчан. История страны будет представлена глазами девочки, потом взрослой женщины. Сталин предстает не только тираном, но и родителем, который по-своему любил свою дочь.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Светлана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2018
График выхода всех сериалов
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