В 1 сезоне сериала «Светлана» зрители познакомятся с историей жизни дочери Иосифа Сталина – Светланы Аллилуевой. За основу проекта взяты мемуары «кремлевской принцессы» под названием «Двадцать писем к другу». В книге она в подробностях написала о главных периодах своей жизни. Сюжет основывается на словах самой Аллилуевой, а не воспоминаниях ее современников. Героиня пережила время, когда ее отца идеализировали, а также события ХХ съезда, где культ его личности был развенчан. История страны будет представлена глазами девочки, потом взрослой женщины. Сталин предстает не только тираном, но и родителем, который по-своему любил свою дочь.