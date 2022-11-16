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Черная весна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Черная весна
Киноафиша Сериалы Черная весна Сезоны Сезон 1

Черная весна 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черная весна»

В 1 сезоне сериала «Черная весна» 17-летний парень Мел со своими приятелями живет в небольшом черноморском городке. Герой с ранних лет отличается тягой к романтике и приключениям. Мел влюблен в свою подругу Анжелу и однажды находит способ поэтично признаться ей в своих чувствах. В руки ребятам попадают два дуэльных пистолета. Недолго думая, подростки принимают решение сразиться друг с другом, как делали благородные джентльмены в прошлом. Они учреждают тайное сообщество «Черная весна», которое существует по законам чести. Каждая новая дуэль оказывается испытанием, благодаря которому мальчики лучше узнают себя и свое окружение.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Черная весна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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