В 1 сезоне сериала «Черная весна» 17-летний парень Мел со своими приятелями живет в небольшом черноморском городке. Герой с ранних лет отличается тягой к романтике и приключениям. Мел влюблен в свою подругу Анжелу и однажды находит способ поэтично признаться ей в своих чувствах. В руки ребятам попадают два дуэльных пистолета. Недолго думая, подростки принимают решение сразиться друг с другом, как делали благородные джентльмены в прошлом. Они учреждают тайное сообщество «Черная весна», которое существует по законам чести. Каждая новая дуэль оказывается испытанием, благодаря которому мальчики лучше узнают себя и свое окружение.