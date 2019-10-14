Во 2 сезоне сериала «Канцелярская крыса» история Вершинина продолжится. После того как он оказал содействие во время задержания Медушевского, минуло несколько месяцев. Герой почти оправился после нанесенной ему травмы и вновь приступает к своим обязанностям в роли руководителя полицейского отделения в Портовом. Но как только Вершинин выходит из клиники, кто-то покушается на жизни Юрия Никитина и Глеба Борисова. После гибели Никитина-старшего его сын продолжил вести дело отца. У него автоматически появилось много влиятельных врагов из числа тех, кто стремится завладеть портом.