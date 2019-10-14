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Канцелярская крыса 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Канцелярская крыса
Киноафиша Сериалы Канцелярская крыса Сезоны Сезон 2

Канцелярская крыса 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Канцелярская крыса»

Во 2 сезоне сериала «Канцелярская крыса» история Вершинина продолжится. После того как он оказал содействие во время задержания Медушевского, минуло несколько месяцев. Герой почти оправился после нанесенной ему травмы и вновь приступает к своим обязанностям в роли руководителя полицейского отделения в Портовом. Но как только Вершинин выходит из клиники, кто-то покушается на жизни Юрия Никитина и Глеба Борисова. После гибели Никитина-старшего его сын продолжил вести дело отца. У него автоматически появилось много влиятельных врагов из числа тех, кто стремится завладеть портом.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Канцелярская крыса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 17
Сезон 2 Серия 1
14 октября 2019
Серия 18
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2019
Серия 19
Сезон 2 Серия 3
15 октября 2019
Серия 20
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2019
Серия 21
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2019
Серия 22
Сезон 2 Серия 6
16 октября 2019
Серия 23
Сезон 2 Серия 7
17 октября 2019
Серия 24
Сезон 2 Серия 8
17 октября 2019
Серия 25
Сезон 2 Серия 9
18 октября 2019
Серия 26
Сезон 2 Серия 10
18 октября 2019
Серия 27
Сезон 2 Серия 11
21 октября 2019
Серия 28
Сезон 2 Серия 12
21 октября 2019
Серия 29
Сезон 2 Серия 13
22 октября 2019
Серия 30
Сезон 2 Серия 14
22 октября 2019
Серия 31
Сезон 2 Серия 15
23 октября 2019
Серия 32
Сезон 2 Серия 16
23 октября 2019
Серия 33
Сезон 2 Серия 17
24 октября 2019
Серия 34
Сезон 2 Серия 18
24 октября 2019
Серия 35
Сезон 2 Серия 19
25 октября 2019
Серия 36
Сезон 2 Серия 20
25 октября 2019
График выхода всех сериалов
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