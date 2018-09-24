В 1 сезоне сериала «Канцелярская крыса» майор Андрей Вершинин, согласно распоряжению руководства, едет в городок Портовый. Ему поручено занять место бывшего главы УВД, который недавно погиб. Новому руководителю местные сотрудники явно не рады. Подчиненные саботируют работу, да и представители средств массовой информации, возмущенные участившимися грабежами в городе, не скрывают своего недовольства. Все скептически относятся к тому обстоятельству, что «канцелярская крыса» может как-то повлиять на усугубившуюся криминальную обстановку в Портовом. Но Вершинин не собирается сдаваться.