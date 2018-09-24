Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Канцелярская крыса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Канцелярская крыса
Киноафиша Сериалы Канцелярская крыса Сезоны Сезон 1

Канцелярская крыса 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Канцелярская крыса»

В 1 сезоне сериала «Канцелярская крыса» майор Андрей Вершинин, согласно распоряжению руководства, едет в городок Портовый. Ему поручено занять место бывшего главы УВД, который недавно погиб. Новому руководителю местные сотрудники явно не рады. Подчиненные саботируют работу, да и представители средств массовой информации, возмущенные участившимися грабежами в городе, не скрывают своего недовольства. Все скептически относятся к тому обстоятельству, что «канцелярская крыса» может как-то повлиять на усугубившуюся криминальную обстановку в Портовом. Но Вершинин не собирается сдаваться.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Канцелярская крыса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
26 сентября 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
1 октября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 октября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 октября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 октября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 октября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 октября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 октября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 октября 2018
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше