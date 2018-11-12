В 1 сезоне сериала «Купчино» действие происходит в 1981 году, в СССР. Федя фанатеет от рок-музыки и сам мечтает стать кумиром миллионов. Но вместо этого родители отправляют его в Ленинград и по блату устраивают практикантом в милицейский участок. Новый начальник Феди – Васильич – отличается суровым характером. Но строптивый музыкант слишком любит свободу, чтобы так легко сдаться. Бывалый участковый не относится к юноше серьезно, заставляя его заниматься всякой ерундой. А тот только и мечтает оставить противную работу. Но расследование, связанное с самоубийствами детей, неожиданно сближает подчиненного с его суровым боссом.