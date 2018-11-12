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Купчино 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Купчино
Киноафиша Сериалы Купчино Сезоны Сезон 1

Купчино 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Купчино»

В 1 сезоне сериала «Купчино» действие происходит в 1981 году, в СССР. Федя фанатеет от рок-музыки и сам мечтает стать кумиром миллионов. Но вместо этого родители отправляют его в Ленинград и по блату устраивают практикантом в милицейский участок. Новый начальник Феди – Васильич – отличается суровым характером. Но строптивый музыкант слишком любит свободу, чтобы так легко сдаться. Бывалый участковый не относится к юноше серьезно, заставляя его заниматься всякой ерундой. А тот только и мечтает оставить противную работу. Но расследование, связанное с самоубийствами детей, неожиданно сближает подчиненного с его суровым боссом.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Купчино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 ноября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 ноября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 ноября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 ноября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 ноября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 ноября 2018
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
22 ноября 2018
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
22 ноября 2018
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
23 ноября 2018
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
23 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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