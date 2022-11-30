В 1 сезоне сериала «Без почтения» в центре событий оказывается разыскиваемый американскими властями преступник из Чикаго по имени Мак. Когда полиция садится ему на хвост после неудачного ограбления, для героя остается лишь один путь – сбежать из страны. С помощью своих старых связей он добирается до Сиднея, откуда на перекладных отправляется в австралийскую глушь. Определенного плана у беглеца нет, но шанс на спасение подворачивается сам собой. Выясняется, что в городке, куда он попадает, как раз ожидают прибытия нового приходского священника. Мак решается на святотатство и выдает себя за святого отца.