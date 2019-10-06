В 1 сезоне сериала «Сашкина удача» молодая девушка Александра теряет любимого отца. У нее на попечении остаются двое младших братьев, и теперь Саше приходится зарабатывать на жизнь себе и им. Ее отчим оказывается жестоким, но довольно изобретательным человеком. Он обучает девушку новой «профессии» – заставляет ее падать под колеса проезжающих автомобилей, а потом требовать у перепуганных водителей денежную компенсацию. Другой жизни она не знает, поэтому соглашается на эту авантюру. Но однажды на дороге во время очередной «аварии» происходит судьбоносная встреча, переворачивающая мир Саши.