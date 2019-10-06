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Сашкина удача 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сашкина удача
Киноафиша Сериалы Сашкина удача Сезоны Сезон 1

Сашкина удача 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сашкина удача»

В 1 сезоне сериала «Сашкина удача» молодая девушка Александра теряет любимого отца. У нее на попечении остаются двое младших братьев, и теперь Саше приходится зарабатывать на жизнь себе и им. Ее отчим оказывается жестоким, но довольно изобретательным человеком. Он обучает девушку новой «профессии» – заставляет ее падать под колеса проезжающих автомобилей, а потом требовать у перепуганных водителей денежную компенсацию. Другой жизни она не знает, поэтому соглашается на эту авантюру. Но однажды на дороге во время очередной «аварии» происходит судьбоносная встреча, переворачивающая мир Саши.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сашкина удача» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2019
График выхода всех сериалов
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