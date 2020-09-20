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Киноафиша Сериалы Рысь
Рысь (2020 - 2020) Рысь 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Рысь» – это история, которая берет свое начало в детском лагере. Именно там впервые встретились парень по имени Саша, красивая девочка Аня и рыжеволосая Марина по кличке Рысь. Саша начал ухаживать за Аней, и у них завязались отношения. Парочка даже не догадывалась, что их подруга Марина тайно влюблена в Александра. Прошло 10 лет, и судьба вновь столкнула Марину с ее первой любовью. Через некоторое время они поженились. Все было отлично, пока в жизни супругов вновь не появилась Аня...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Анастасия Цымбалару
Анастасия Цымбалару
Влад Никитюк
Влад Никитюк
Галина Кобзарь-Слободюк
Галина Кобзарь-Слободюк
Анастасия Иванова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рысь - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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