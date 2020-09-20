Российский мелодраматический сериал «Рысь» – это история, которая берет свое начало в детском лагере. Именно там впервые встретились парень по имени Саша, красивая девочка Аня и рыжеволосая Марина по кличке Рысь. Саша начал ухаживать за Аней, и у них завязались отношения. Парочка даже не догадывалась, что их подруга Марина тайно влюблена в Александра. Прошло 10 лет, и судьба вновь столкнула Марину с ее первой любовью. Через некоторое время они поженились. Все было отлично, пока в жизни супругов вновь не появилась Аня...