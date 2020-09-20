В 1 сезоне сериала «Рысь» Марина по прозвищу Рысь была безответно влюблена в Сашу еще в детском лагере. Но в то время парень, который даже не догадывался о ее чувствах, отдал предпочтение более привлекательной девушке – Ане. Спустя много лет пути Саши и Марины снова пересеклись, и вскоре они стали мужем и женой. Когда Аня вновь появилась в их жизни, Марина осознала, что все это время ее супруг продолжал любить эту девушку. Рысь ушла от Саши, сделала блистательную карьеру в медицине и во второй раз вышла замуж. Однако судьбой ей была уготована еще одна встреча со своей первой любовью и его избранницей...