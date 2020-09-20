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Рысь 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рысь
Киноафиша Сериалы Рысь Сезоны Сезон 1

Рысь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рысь»

В 1 сезоне сериала «Рысь» Марина по прозвищу Рысь была безответно влюблена в Сашу еще в детском лагере. Но в то время парень, который даже не догадывался о ее чувствах, отдал предпочтение более привлекательной девушке – Ане. Спустя много лет пути Саши и Марины снова пересеклись, и вскоре они стали мужем и женой. Когда Аня вновь появилась в их жизни, Марина осознала, что все это время ее супруг продолжал любить эту девушку. Рысь ушла от Саши, сделала блистательную карьеру в медицине и во второй раз вышла замуж. Однако судьбой ей была уготована еще одна встреча со своей первой любовью и его избранницей...

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Список серий 1-го сезона сериала «Рысь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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